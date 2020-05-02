Теплая погода установится в Москве

Москва, 2 мая. Переменная облачность ожидается в столичном регионе в субботу, столбики термометров покажут 17 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

Воздух в Москве прогреется до 14-16 градусов тепла, в Московской области температура воздуха составит 17 градусов тепла. Ветер подует с восточной стороны со скоростью до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба. Синоптики сообщают, что такая погода благоприятна для большинства москвичей, пишет РИАМО.

В первой половине апреля погода была теплой, но на несколько градусов ниже нормы. Среднесуточная температура в мае будет близкой к климатической норме.