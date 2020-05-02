Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве

Москва, 2 мая. Реальное число заразившихся коронавирусом нового типа в Москве составляет около 2% населения города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«По результатам скрининговых исследований различных групп населения реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы», — такие данные назвал градоначальник.

По его словам, это минимальное значение среди мировых городов, охваченных пандемией. Собянин объяснил, что распространение инфекции удалось сдержать благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей.

Москва остается лидером среди российских регионов по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией — более 57 тысяч человек, как сообщает оперативный штаб. В целом, в России зафиксировано свыше 114 случаев заражения.

В столице еще в конце марта ввели режим самоизоляции из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. По примеру столицы на такие ограничительные меры пошли и другие субъекты РФ. Кроме того, мэр города ввел специальные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля их наличие стало обязательным.

Сингапурские ученые ранее скорректировали прогноз окончания пандемии коронавируса в России. Они считают наиболее вероятной датой 8 августа, но эти сроки могут сдвинуться в виду различных обстоятельств.