Собянин надеется избежать пика эпидемии коронавируса в Москве

Москва, 2 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Москва избежит пика эпидемии COVID-19, поскольку для этого нужно, чтобы переболело большое число горожан.

Об этом столичный градоначальник сказал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1», где был показан фрагмент его интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус».

«Когда у нас этот пик будет? Дай Бог, чтобы его не было. Чтобы этот пик прошел, нужно, чтобы 60 процентов населения заразилось. Для Москвы это почти семь миллионов человек. Зачем нам такие пики проходить? Может, проще все-таки выдержать этот напор, дождаться, когда будет производиться вакцина и просто избежать этого пика и заражения такой массы людей?» — заявил Собянин.

В Москве зафиксирована примерно половина из всех случаев COVID-19 на территории России. За минувшие сутки выявлен 3 561 случай коронавируса нового типа, скончались 37 человек. Общее число заразившихся в столице достигло 57 300. В целом по России зарегистрирован 114 431 случай коронавирусной инфекции, от осложнений скончались 1 169 человек, 13 220 пациентов выздоровели.

Первые сообщения о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, пришли из Китая в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала вспышке коронавируса статус пандемии. По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 3,123 миллиона случаев COVID-19, от осложнений умерли 237 943 человека, более 939 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о подготовке военных госпиталей к приему зараженных коронавирусом нового типа пациентов. По словам министра, ведомство развернуло около семи тысяч коек и 30 тысяч мест в обсерваторах.