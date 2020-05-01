Собянин рассказал о расширении возможностей Москвы в борьбе с коронавирусом

Москва, 1 мая. На базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского заработал медицинский корпус для долечивания пациентов с коронавирусом, который посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Временный корпус на 43 койки построили всего за две недели. По словам градоначальника, такие корпуса необходимы, чтобы разгрузить инфекционные больницы.

«Он кажется временным, но на самом деле оснащен очень неплохо, специально создан как медицинский госпиталь», — пояснил Собянин.

Мэр столицы уверен, что дополнительные корпуса помогут врачам эффективнее оказывать медицинскую помощь. Временные корпуса возведут еще на базе 13 стационаров, в том числе на территории больниц имени Пирогова и Филатова.

Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, в столице появится еще порядка пяти тысяч коек.

Напомним, что Москва находится на первом месте в десятке регионов России с наибольшим числом заболевших коронавирусом, за ней идет Московская область и Петербург.

В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции, власти просят горожан оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая с сохранением заработной платы.