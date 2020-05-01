Международный фестиваль Park Live в Москве отменили из-за коронавируса

Москва, 1 мая. Музыкальный фестиваль Park Live в Москве отменили в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщили организаторы.

Россия и другие страны мира закрыли границы из-за коронавируса. Организаторы считают, что этим летом массовые мероприятия не разрешат проводить.

Билеты на Park Live 2020 будут действовать в 2021 году. Оргкомитет пообещал договориться с музыкантами о переносе выступлений. Вопрос о возвращении денег за билеты будет решаться после отмены ограничений.

Park Live — ежегодный международный музыкальный фестиваль, который проходит в Москве c 2013 года. В этом году в столице должны были выступить музыканты My Chemical Romance. Они перенесли свой тур на следующий год.

Напомним, что летний фестиваль VK Fest в Петербурге отменили и перенесли в онлайн-форма. Все билеты будут действительны на следующий год.

Коронавирус повлиял на празднование Первомая и Дня Победы. Столичные власти не стали украшать Москву перед майскими праздниками. В регионе до 11 мая действует режим самоизоляции и нерабочие дни.