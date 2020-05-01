Три ребенка с коронавирусом находятся в реанимации столичного Центра здоровья детей

Москва, 1 мая. В НМИЦ здоровья детей лечатся около 100 пациентов, у половины подтвердился коронавирус, сообщили в Минздраве России.

Медучреждение было перепрофилировано для приема пациентов с коронавирусом. В министерстве отметили, что трое детей находятся в реанимации. Состояние еще одного оценивается как крайне тяжелое, он подключен к ИВЛ.

«В настоящее время на госпитализации 99 детей в возрасте от 12 дней до 17 лет», — говорится в сообщении.

За последние 10 дней центр принял 115 детей, некоторых пациентов уже выписали. Они находятся на домашнем лечении, болезнь у них протекает в легкой форме.

Как рассказал директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко, один ребенок поступил с жалобами на заложенный нос. Через сутки его состояние ухудшилось.

Всем несовершеннолетним пациентам оказывается своевременная помощь, подчеркнули в Минздраве РФ.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве 7,3% заболевших коронавирусом — дети. За последние сутки в столице заболел еще 3561 человек.

Москва стоит на первом месте в десятке регионов страны с наибольшим числом заболевших коронавирусом. За ней идут Московская область и Петербург.