Воробьев вводит обязательный масочный режим в Подмосковье с 12 мая

Москва, 1 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении масочного режима на территории региона.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом, до 12 мая режим будет носить рекомендательный характер, а затем станет обязательным.

До 11 мая жителям Подмосковья рекомендуется носить маски при поездках в общественном транспорте, при посещении магазинов и аптек.

Средства защиты нужно надевать на производстве, в больницах и поликлиниках. До конца майских праздников аптеки Московской области закупят необходимое количество масок, передает телеканал «360».

Напомним, что Московская область находится на второй строчке в десятке регионов с наибольшим числом зараженных коронавирусом, уступая только Москве. После Подмосковья идет Петербург, где число больных коронавирусом продолжает расти.

По данным на 1 мая, в регионе зафиксировано 12 507 случаев коронавируса, выздоровели 458 человек, скончались 109 человек. С 15 апреля в Московской области ввели систему цифровых пропусков для поездок на общественном и личном транспорте.

Столичные власти призвали горожан оставаться дома в майские праздники и не нарушать самоизоляцию, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье близких.