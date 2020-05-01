Поликлиники и центры соцзащиты в Москве изменили график работы в мае

Москва, 1 мая. Медучреждения и центры соцзащиты переходят на особый график работы с 1 по 11 мая, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В праздничные дни будут работать 11 дежурных центров госуслуг «Мои документы». Круглосуточный прием пациентов обеспечат амбулаторные КТ-центры.

Аптеки, поликлиники и женские консультации 3,5, 9,10 мая будут принимать с 09.00 до 16.00. Специалистов также можно вызывать на дом.

2,4,11 мая во взрослых поликлиниках прием будут вести до 18.00. Травмпункты будут работать по расписанию поликлиник. В детских поликлиниках врачи смогут принимать до 16.00. Столичные власти просят москвичей заранее уточнять расписание.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 по 11 мая изменилось расписание движения поездов МЦД из-за снижения пассажиропотока и обслуживания инфраструктуры.

Напомним, что в столице продлили режим самоизоляции до 11 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан оставаться дома и не выходить на улицу. В этом году власти отменили праздничное украшение города из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Москва и Московская область находятся на первых строчках в десятке регионов России с наибольшим числом зараженных коронавирусом. В столице зафиксировали более 57 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5766 человек, скончались 658 человек.