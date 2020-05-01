Власти Москвы изменили расписание движения МЦД в мае

Москва, 1 мая. В первой половине мая расписание поездов по двум Московским центральным диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) изменится.

В связи со снижением пассажиропотока компания «РЖД» проведет работы по развитию инфраструктуры. Это сократит время строительства других веток МЦД.

На МЦД-2 с 1 по 11 мая ежедневно с 10.30 до 13.30 на участке от станции «Курская» до «Дмитровской» поездов не будет. Строители начали реконструкцию участка «Каланчевская»- «Курская».

С 2 по 11 мая на МЦД-1 на участке от станции «Марк» до «Лобни» для поездов закроют один путь. Там будет проводить ремонтные работы. Столичные власти просят москвичей заранее уточнять расписание МЦД.

Напомним, что столичные власти с 15 апреля ввели систему цифровых пропусков для поездок на общественном и личном транспорте. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, чтобы с 22 апреля проверка пропусков осуществлялась в автоматическом режиме.

Оформлять цифровые пропуска нужно заранее. При симптомах ОРВИ москвичи должны оставаться дома и вызвать врача. Ранее сообщалось, что столичные власти отменили более 20 тысяч пропусков москвичам с коронавирусом и ОРВИ.

Водителей такси обязали проверять у пассажиров цифровые пропуска, в противном случае таксиста ждет отключение от агрегатора заказов.