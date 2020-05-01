Столичная Боткинская больница работает в режиме повышенной нагрузки

Москва, 1 мая. Более 150 пациентов ежедневно поступают в клиническую больницу имени Боткина в Москве, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Несмотря на повышенную нагрузку, медики оказывают помощь в полном объеме. Рост числа пациентов связан с тем, что другие стационары перепрофилировали для больных с коронавирусом.

В результате перераспределения пациентов увеличилась нагрузка на другие больницы. Специалисты при контакте с пациентами соблюдают меры профилактики, они носят индивидуальные средства защиты.

В Боткинской больнице продолжают делать операции пациентам с онкологическими заболеваниями. Всем врачам и медперсоналу регулярно измеряют температуру. Если у медика или пациента есть симптомы ОРВИ или пневмонии, ему делают тест на коронавирус.

Напомним, что Москва входит в десятку регионов с наибольшим числом зараженных. По данным на 1 мая, в российской столице зарегистрировано 57 300 случаев коронавируса, выздоровели 5766 человек, скончались 658 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая, на майские праздники гуляний в городе не будет. Жителей попросили оставаться дома и выходить на улицу только в крайнем случае.