Оперштаб Москвы назвал возраст новых зараженных коронавирусом

Москва, 1 мая. Более 80 процентов заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в столице зафиксировали 3561 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 57 300 человек.

Среди новых пациентов 40% составляют москвичи от 18 до 45 лет, 36,5% — от 46 до 65 лет, еще 10% — от 66 до 79 лет. Кроме того, выявлено 6,2% заболевших лиц старше 80 лет и 7,3% детей, пишет издание «Вечерняя Москва».

Как отмечает издание РИАМО, при первых симптомах простуды следует вызвать врача на дом. Под ОРВИ может скрываться коронавирус. Самолечение может привести к осложнениям и закончиться летальным исходом.

Все горожане с симптомами ОРВИ должны оставаться дома, чтобы не заразить других людей. Столичные власти отменили 20 тысяч цифровых пропусков москвичам с коронавирусом и ОРВИ. Выход на улицу таким пациентам грозит штрафом и принудительной обсервацией.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 11 мая режим самоизоляции. Правительство Москвы и медики инфекционных больниц просят горожан оставаться дома на майских праздниках. Медики опасаются всплеска заболеваемости после 11 мая.