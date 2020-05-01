Москвичка нашла мумифицированный труп матери, с которой не общалась 1,5 года

Москва, 1 мая. Жительница Москвы нашла в квартире труп матери, который пролежал не менее полутора лет, сообщил источник.

Инцидент произошел на Кировоградской улице в Москве. Женщина обратилась в полицию и попросила помочь ей в квартиру матери, с которой давно не общалась.

Прибывшие на место полицейские вскрыли дверь и обнаружили мумифицированный труп пенсионерки. Останки направили в морг проведения экспертизы, пишет KP.Ru.

Москвичка рассказала следствию, что хотела помириться с матерью, с которой поссорилась несколько лет назад. Она переживала, что из-за коронавируса пенсионерка осталась дома одна без продуктов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сын во время ссоры зарезал мать и нанес тяжелые ранения отцу. Мужчина скончался в больнице.