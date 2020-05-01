Более 600 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки

Москва, 1 мая. Более 600 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за последние сутки, заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Власти Москвы ожидают роста числа выздоровевших. За сутки вылечился 631 человек, общее количество людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции, достигло 5766 человек.

Режим самоизоляции в столице был введен в конце марта. В городе не работают торговые центры, закрыты кинотеатры, рестораны, фитнес-центры салоны красоты. Москвичи не могут посещать парки и проводить развлекательные мероприятия.

За нарушение режима самоизоляции назначен штраф в размере пяти тысяч рублей. Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости, в том числе за продуктами, лекарствами, выгулять собаку.

Президент России Владимир Путин в последнем из обращений к россиянам продлил нерабочие дни до 11 мая, поскольку пик эпидемии еще не пройден. Мэр Москвы Сергей Собянин соответствующим указом продлил режим самоизоляции до 11 мая.

В майские праздники горожанам следует оставаться дома, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье близких. Власти отметили, что самоизоляция является самым эффективным способом, чтобы не заразиться коронавирусом.