Теплая погода установится в Москве на Первомай

Москва, 1 мая. Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в московском регионе из-за сильного ветра.

Предупреждение о сильном ветре действует 2 мая с 09.00 до 21.00. В пятницу воздух в столице прогреется до 13 градусов тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся до 9-11 градусов тепла, пишет РИАМО.

Влажность воздуха составит 40%, атмосферное давление будет немного выше нормы. Синоптики отмечают, что чувствительные люди могут болезненно реагировать на такие метеоусловия.

Специалисты добавили, что погода в апреле на несколько градусов ниже климатической нормы.