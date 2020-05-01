Горячую воду в Москве начнут отключать с июня

Москва, 1 мая. График отключения горячей воды в Москве изменили из-за режима самоизоляции, начало перенесли на первое июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«В связи с эпидемиологической ситуацией и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных домах на первое июня», — рассказал Бирюков.

Он подчеркнул, что отключения не коснутся медицинских учреждений. Бирюков напомнил также, что подачу горячей воды в жилые дома отключают поэтапно по окончании отопительного сезона, которое приходится традиционно на конец апреля — начало мая.

«В период отключения горячей воды проводятся профилактические и ремонтные работы на инженерных сетях, они необходимы, чтобы выявить нарушения и ликвидировать их до начала нового отопительного сезона. В прошлом году было выявлено и отремонтировано более 13 тысяч ненадежных участков теплосетей», — добавил заместитель мэра.

Бирюков отметил, что профилактические работы на тепловых сетях в российской столице планируется полностью завершить до конца лета. Гидравлические испытания за этот период пройдут на 16,4 тысячи километром сетей. Он напомнил, что сейчас горячую воду отключают на период, не превышающий 10 дней.

«Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до 10 дней. Совсем отключать горячую воду в Москве нельзя, так как необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия», — пояснил Бирюков.

По его словам, ознакомиться с графиком отключения горячей воды жители российской столицы могут на информационных ресурсах правительства Москвы.

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