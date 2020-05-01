Названо условие продления проездных в Москве

Москва, 1 мая. Жители столицы смогут продлить срок действия проездных на общественном транспорте, если в период самоизоляции по ним совершили не более восьми поездок, сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее данный лимит составлял шесть поездок. В четверг в указ Собянина «О введении режима повышенной готовности» были внесены изменения, согласно которым слова «не более 6 поездок» заменены формулировкой «не более 8 поездок».

Проездные можно будет продлить на все время действия билета, которое пришлось на период с 30 марта по 11 мая, но не менее чем на пять дней.

В четверг Собянин обратился к жителям столицы. Он подчеркнул, что Москва прошла еще только четверть пути в борьбе с COVID-19 и основное противостояние с пандемией еще впереди, передавала «Газета.ру». По его словам, в городе в среднем в неделю фиксируется 70% прироста больных с коронавирусом и пневмонией. Собянин отметил, что решение о снятии режима самоизоляции в столице может быть принято после майских праздников, но только в случае развития позитивной динамики по коронавирусу.

Отметим, ранее начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин сообщил, что в подмосковном Одинцове закончено строительство второго военного медицинского центра для больных коронавирусом. Возведение современного корпуса заняло всего 38 дней, передавал телеканал RT.