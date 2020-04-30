В Подмосковье усилят контроль цифровых пропусков на майские праздники

Москва, 30 апреля. Во время майских праздников в Московской области усилят контроль цифровых пропусков, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Подмосковье на время майских праздничных дней увеличили число патрулей. Проверять цифровые пропуска будут у всех водителей и пассажиров авто, передает телеканал «360».

«В целом население к введенным мерам относится с понимаем. Все ждут, когда закончится пандемия. Все понимают, что данные меры введены для их же блага», — отметил капитан полиции Сергей Романов.

По словам Воробьева, сотрудники ДПС будут раздавать одноразовые маски тем, у кого их нет, чтобы усилить борьбу против коронавируса. Губернатор попросил сотрудников ДПС предупреждать водителей, что в скором времени в Подмосковье введут обязательное ношение масок.

«Всем, кого останавливаете, говорите, что мы вводим ношение маски, об этом оповещайте», — уточнил губернатор.

Режим самоизоляции продлен в Подмосковье до 11 мая. По данным на 30 апреля, более 2 тыс. случаев заболевания коронавирусом выявлено с начала пандемии в области у граждан из других регионов, передавала «Газета.ру». Из них 1 019 человек из Москвы.

Отметим, в минувший понедельник сообщалось, что специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ до конца текущей недели сдадут в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных медицинских центров. Учреждения для лечения коронавирусной инфекции откроются в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.