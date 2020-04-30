Собянин заявил, что Москва пока не прошла и половину пути в борьбе с коронавирусом

Москва, 30 апреля. Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом он отметил, что если смотреть день ко дню, то за последнюю неделю складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась.

«Каждый день 2,5–3 тысячи заболевших. Нет такого роста, что сегодня 3, завтра 5, потом 6», – пояснил он в эфире «России 24».

Вместе с тем, он обратил внимание, что в ситуации с борьбой с коронавирусной инфекцией Москва не на середине пути. На сегодняшний день, по его данным, в столичных больницах насчитывается около 17 тыс. пациентов со средней и тяжелой формами коронавируса, а совсем недавно на больничных койках было всего 10 тысяч человек.

«Это не просто какие-то «легкие» больные, это «тяжелые» больные, средней тяжести, тяжелой, особо тяжелой. Это не какие-то придуманные люди, которые полежать собрались», — подчеркнул он.

Напомним, за последние сутки в Москве выявили 3093 новых случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, занимающегося мониторингом ситуации с COVID-19, среди новых заболевших 41,7% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,2% — от 46 до 65 лет, 10,8% — от 66 до 79 лет, 5,3% — старше 80 лет и еще 6% — дети. Общее число заразившихся в столице с начала эпидемии составило 53 739 заболевших.