Коронавирусом с начала пандемии заразились более 20 сотрудников больницы в Коммунарке

Москва, 30 апреля. С начала пандемии в инфекционной больнице в Коммунарке заразились опасной коронавирусной инфекцией более 20 сотрудников. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

По словам Проценко, на сегодняшний день наличие опасной коронавирусной инфекции подтвердилось у 26 сотрудников инфекционной больницы, в том числе у 10 врачей. Остальные зараженные являются медицинскими сестрами и другими сотрудниками больницы.

Главврач подчеркнул, что в коронавирусных центрах инфицированных медиков меньше, чем в других лечебных учреждениях.

«Это понятно, так как настороженность выше», — сказал он.

Напомним, что общее число зарегистрированных случаев инфицирования в РФ достигло отметки в 106498. За время пандемии в стране зафиксированы 1073 летальных случая, 11619 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более трех миллионов инфицированных, 208 тысяч из них скончались.