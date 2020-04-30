Московские медики призвали горожан остаться дома на майские праздники

Москва, 30 апреля. Столичные медики призвали горожан отложить планы на майские праздники и отказаться от встреч с друзьями и родственниками из-за коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В своем обращении медики подчеркнули, что опасность еще не миновала, поэтому горожане должны серьезно отнестись к сложившейся ситуации и отложить свои планы на майские праздники. В оперштабе напомнили, что ежедневно в столице регистрируется от 2,5 до 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в городе достигло 53739, передает агентство городских новостей «Москва».

«По-прежнему много тяжелых пациентов. Среди них много молодежи. И количество уходящих на ИВЛ прибавляется. Хочу сказать, что ИВЛ — это не лечение, это способ поддержания жизнедеятельности организма. И лучше туда не попадать. Помните об этом, чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием в вашей жизни. Останьтесь дома», — написал на своей странице в Facebook главный врач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

Напомним, что в Москве и области до 11 мая действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо сходить в аптеку или за продуктами. Кроме того, с 15 мая введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.