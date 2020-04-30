Москвичам объяснили, как оформить пропуск для поездки на дачу

Москва, 30 апреля. Москвичам необходимо получать разовый цифровой пропуск для поездок на дачу в период майских праздников. Оформлять проездной документ нужно не менее чем за пять часов до поездки. Об этом говорится на официальном сайте столичной мэрии.

Оформить цифровой пропуск на сайте mos.ru можно на день, когда подается заявка, а также на ближайшие двое суток. Для этого нужно войти в личный кабинет.

«Данные, которые вы уже вносили в свой профиль, заполнятся автоматически. Вам останется указать тип пропуска, маршрут передвижения, цель и дату поездки, а также номер паспорта, если в профиле он не указан», — сообщили в мэрии.

Если вы планируете передвигаться на общественном транспорте, то необходимо указать номер электронной проездной карты, месячного проездного билета или социальной карты. Автомобилистам нужно будет указать госномер авто. После отправки этих данных выдается код, который необходимо сохранить и взять с собой в дорогу. Отмечается, что владельцам авто пропуска необходимо оформлять не только на себя, но и на каждого пассажира.

Для подачи заявки на пропуск в день поездки можно также отправить SMS-сообщение на номер 7377. Подчеркивается, что в поездке за город у горожанина должны быть с собой паспорт, указанный в спецпропуске.