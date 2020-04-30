В Подмосковье готовятся к введению масочного режима

Москва, 30 апреля. Масочный режим готовятся ввести в Подмосковье. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими», — сказал Воробьев.

Руководитель региона призвал жителей отнестись к данному вопросу серьезно и готовиться к тому, что всех обяжут надевать защитные маски при выходе из дома. Он подчеркнул, что в данный момент власти делают все возможное, чтобы обеспечить необходимое количество защитных масок в области, передает телеканал «360».

Правительство региона будет по мере возможности раздавать средства защиты жителям, которые не могут себе позволить их приобрести.

«Даже если нет маски, но есть меры предосторожности, то это ключевой вклад, чтобы мы ушли с 5-7% прироста на отрицательную динамику», — сказал губернатор.

Губернатор отметил, что соблюдение вводимых и существующих ограничительных мер позволит жителям региона вернуться к привычной жизни.

Напомним, что в Москве и области до 11 мая действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо сходить в аптеку или за продуктами. Кроме того, с 15 мая введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.