В ДИТ Москвы опровергли информацию о сбое в системе оформления цифровых пропусков

Москва, 30 апреля. Система оформления цифровых пропусков продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщили в Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«ДИТ Москвы не подтверждает информацию о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков. Она работает в штатном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В департаменте также отметили, что вся информация, которую указывают при оформлении рабочих пропусков, обязательно проходит проверку, в том числе в базах федеральных органов власти. В случае, если какие-либо данные были указаны некорректно или недостоверно, пропуск аннулируют.

«Пропуск может быть признан недействительным, если при указании фамилии, имени и отчества или паспортных данных введены недопустимые значения (например, цифры в имени или нулевые значения серии и номера паспорта). Если пропуск аннулирован из-за такой ошибки, необходимо оформить новый, внимательно проверив все сведения, указанные в заявке», — сообщили в пресс-службе ДИТ Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в мастере оформления пропусков в Москве произошел сбой. Сообщалось, что часть цифровых пропусков граждан была аннулирована, при этом их в ближайшее время не восстановят.