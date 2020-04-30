Нарушение самоизоляции может привести к новому всплеску коронавируса в Москве

Москва, 30 апреля. Массовое нарушение режима самоизоляции на майские праздники может привести к новому всплеску заболеваемости коронавирусом в Москве. Об этом заявила начальник столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева в интервью телеканалу «Москва 24».

По словам Андреевой, последствия массового пренебрежения самоизоляцией могут быть видны уже к 1 июня. Она подчеркнула, что именно к этому времени столица собиралась вернуться к нормальной жизни.

«Для того, чтобы мы быстрее вернулись к тому, к чему мы все привыкли, для этого надо потерпеть. Потому вот эти две недели будут для нас очень важными», — рассказала Андреева.

Она добавила, что расчеты специалистов говорили о том, что май должен стать пиковым, после чего последуют спад пандемии и снятие ограничительных мер. По ее словам, в столице наблюдается плавный прирост суточной заболеваемости опасной инфекцией.

«У нас идет плавный прирост, у нас нет нереальных пиков, когда мы видим резкое увеличение количества заболевших», — отметила Андреева.

Избежать резкого роста заражения инфекцией позволило своевременное принятие ограничительных мер. Она предостерегла москвичей от нарушения существующих мер безопасности по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция за стуки подтвердилась у 3093 пациентов в Москве. Общее число зараженных в столице достигло 53739.