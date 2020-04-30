Нарушителя режима самоизоляции задержали со стрельбой в Москве

Москва, 30 апреля. Столичная дорожная полиция с применением табельного оружия задержала 26-летнего водителя иномарки, который проигнорировал требование сотрудников остановиться. Об этом говорится на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

По имеющейся информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris попытался скрыться, после чего инспекторы ДПС начали преследовать нарушителя. Отмечается, что во время погони водитель иномарки неоднократно нарушил правила дорожного движения. После нескольких попыток остановить движение иномарки, инспекторами был произведен предупредительный выстрел в воздух, однако водитель продолжил движение, передает РИАМО.

На шоссе Энтузиастов правоохранители произвели еще несколько выстрелов в сторону транспортного средства, в результате чего у машины было повреждено колесо. В салоне автомобиля оказались водитель и пассажир. Водителя арестовали на пять суток и выписали штраф.

Кроме этого, и на водителя, и на пассажира были составлены административные протоколы.