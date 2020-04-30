Пассажиров московского метро могут обязать носить защитные маски

Москва, 30 апреля. Пассажиров столичного метрополитена могут обязать носить защитные маски. Соответствующее предписание может поступить от Роспотребнадзора. Об этом сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По ее словам, руководство столичной подземки не может принимать подобных решений самостоятельно.

«Как только мы получим указание Роспотребнадзора о введение дополнительных мер безопасности, то мы, безусловно, их неукоснительно будем вводить», — рассказала Темникова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, что в Москве и области до 11 мая действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо сходить в аптеку или за продуктами. Кроме то, с 15 мая введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.

Коронавирусная инфекция за стуки подтвердилась у 3093 пациентов в Москве. Общее число зараженных в столице достигло 53739. С начала пандемии успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 5135 человек, 611 скончались.