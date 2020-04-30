В Москве за сутки выздоровели еще 525 пациентов с коронавирусом

Москва, 30 апреля. Коронавирус успешно побороли еще 525 пациентов в Москве. Общее число выздоровевших в столице достигло 5135. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По ее словам, с каждым днем в столице выздоравливает все больше пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 525 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5135», — заявила заммэра.

Она напомнила, что лечение назначается всем инфицированным пациентам в индивидуальном порядке, в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, передает РИАМО.

Диагноз «коронавирус» ставят пациентам после проведения молекулярно-генетического теста. Пробы для исследований берутся из носа и ротоглотки. После выздоровления все пациенты также проходят контрольный тест на инфекцию. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением медиков, получают необходимые рекомендации.

Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 10649. Скончались 1073 человека, 11619 успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

Напомним, что в Москве и регионе до 11 мая действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов.