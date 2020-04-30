Коронавирус за сутки выявили у 3093 человек в Москве

Москва, 30 апреля. Коронавирусная инфекция за стуки подтвердилась у 3093 пациентов в Москве. Общее число зараженных опасной инфекцией в столице достигло 53739. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что с начала пандемии в Москве успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 5135 человек, 611 скончались, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве запущен еще один важный сервис для определения коронавируса и пневмонии. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Московского референс-центра лучевой диагностики. Подчеркивается, что точность расчетов, производимых искусственным интеллектом, превышает 90%. Обработка данных занимает меньше пяти минут и позволяет исключить ошибки.

Напомним, что в Москве и области до 11 мая действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо выйти за лекарствами или продуктами. Кроме того, с 15 апреля введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.