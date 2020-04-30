Спасатели продезинфицировали от коронавируса более 100 зданий в Подмосковье

Москва, 30 апреля. Сотрудники МЧС с начала апреля продезинфицировали 119 зданий от коронавирусной инфекции в Подмосковье. Об этом рассказал начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Полетыкин сообщил, что спасатели активно помогают органам местного самоуправления проводить санитарную обработку социально значимых объектов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Всего на данный момент проведена дезинфекция 119 зданий и сооружений, а также более 101 тысячи квадратных метров различных площадок», — рассказал Полетыкин.

Сотрудники спасательного ведомства проводят дезинфекцию детских садов, школ, остановок общественного транспорта, торговых центров. Кроме того, специальным веществом обрабатываются диспансеры, клинико-диагностические центры, привокзальная инфраструктура и другие места и объекты в регионе, передает РИАМО.

Санитарную обработку также проводят в помещениях подразделений ГУ МЧС России по региону. Особое внимание уделяется дезинфекции спецтехники, которая возвращается с ликвидации пожаров.