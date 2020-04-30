Парковки в Москве сделают бесплатными на майские праздники

Москва, 30 апреля. Парковки на всех улицах столицы сделают бесплатными в предстоящие майские праздники. Так, бесплатно припарковать машину можно будет 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая, а 3 и 10 мая бесплатными станут все улицы кроме тех, которые входят в зону повышенного тарифа. Об этом рассказали в администрации московского парковочного пространства.

Отмечается, что на майские праздники граждане РФ будут отдыхать в промежутки с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

«1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая оставить свой автомобиль можно будет без оплаты на любой улице, входящей в зону парковочного пространства, в том числе и на парковках с повышенным тарифом 380 рублей в час», — говорится в постановлении правительства Москвы.

Подчеркивается, что плоскостные парковки продолжат работать в обычном режиме по существующим тарифам. На сегодняшний день в столице платные парковки работают более чем на тысяче улиц, обустроено более 85 тысяч парковочных мест.

Напомним, что до 11 мая в Москве и области действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Для передвижения на общественном или личном транспорте необходимо оформлять специальный цифровой пропуск.