В Москве за передвижение без спецпропуска будут штрафовать собственников авто

Москва, 29 апреля. Штрафы за езду на автомобиле без пропуска по Москве будут получать собственники транспортных средств. Соответствующие изменения в указ о порядке пропускного режима внес мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что нарушения действующего режима могут фиксировать уполномоченные лица, а также специальная городская фото- и видеоаппаратура.

Напомним, что с 15 апреля в Москве и Подмосковье введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте. Горожанам необходимо для поездок оформлять специальные цифровые пропуска. Получить его можно на портале mos.ru, по телефону или через SMS-сообщение. Владельцы автомобилей должны внести в документ госномер транспортного средства.

Режим повышенной готовности продлили в Москве до 11 мая включительно. Ранее столичный градоначальник сообщил, что выданные спецпропуска будут действительны до 4 мая. В это время можно будет продлить их действие на период с 5 по 11 число.

Также на территории Москвы и области продолжает действовать режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо сходить в аптеку или за продуктами.