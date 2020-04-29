Минобороны РФ направило еще пять медицинских бригад в больницы Подмосковья

Москва, 29 апреля. Министерство обороны РФ направило еще пять врачебно-сестринских бригад в медицинские учреждения Подмосковья. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

24 апреля сообщалось, что в больницы Московской области прибыли пять врачебно-сестринских бригад. Сегодня во время заседания коллегии Минобороны РФ Тимур Иванов заявил, что еще пять подобных бригад отправились в медучреждения области.

По словам Иванова, из состава военных госпиталей сформированы 86 врачебно-сестринских бригад, в том числе пять экспертных. Военные медики имеют все необходимое медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, военные сформировали семь мобильных госпиталей по 100 мест на базе отдельных медицинских батальонов и рот для того, чтобы оперативно предоставлять медпомощь зараженным больным.

Всего за минувшие сутки в России официально подтвердился 5841 случай заражения опасной коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны, 1830 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

С начала пандемии в РФ заразились опасной инфекцией 99399 человек в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов возросло до 10286.