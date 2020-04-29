Врачей разных специальностей со всей России приглашают на работу в Подмосковье

Москва, 29 апреля. Врачам разных медицинских специальностей, желающим подключится к борьбе с коронавирусом в Подмосковье, не придется увольняться с предыдущей работы. Медики со всей России могут получить работу в Московской области, отправив всего одно письмо.

Сегодня сотни различных медицинских специалистов подключаются к борьбе с опасной коронавирусной инфекцией в Подмосковье. Профильным специалистам необходима помощь коллег. Поэтому было принято решение приглашать в Московскую область медиков со всей страны — от заведующих отделением до санитаров.

Многие из тех, кто уже трудится в Подмосковье, рассказали, что ранее не работали конкретно по заболеваниям легких, однако перепрофилировались и уже оказывают помощь пациентам. Кто-то работал хирургом-онкологом, кто-то был ординатором, передает телеканал «360».

На данный момент зарплата заведующего инфекционным отделением начинается от 232 тысяч рублей в месяц. Реаниматологи могут получать от 209 тысяч, медсестры — от 125 тысяч, а санитары — от 60 тысяч.

Стать частью команды может любой российский врач. Для этого необходимо отправить резюме на адрес электронной почты и пройти онлайн-собеседование. Подчеркивается, что специалисту не придется увольняться с основного места работы, так как ему предложат работу вахтовым методом. Медикам гарантируют безопасные условия труда, бесплатное проживание, питание, а также официальное трудоустройство.