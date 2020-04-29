Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом

Москва, 29 апреля. Московская область вышла на плато по количеству заражений опасной коронавирусной инфекцией. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Напомним, что всего за минувшие сутки в России официально подтвердился 5841 случай заражения опасной коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны, 1830 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

С начали пандемии в РФ заразились опасной инфекцией 99399 человек в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов возросло до 10286.