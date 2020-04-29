Искусственный интеллект поможет врачам диагностировать коронавирус в Москве

Москва, 29 апреля. Искусственный интеллект поможет московским медикам выявлять опасную коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Московского референс-центра лучевой диагностики.

По его словам, единый медицинский референс-центр лучевой диагностики проводит масштабную работу по диагностике коронавируса и пневмонии. Собянин напомнил, что в столице 45 КТ-центров работают круглосуточно. Результаты их исследований поступают в единый радиологический центр.

Градоначальник рассказал, что результаты компьютерной томографии дают врачам возможность назначать дальнейшее лечение пациентов. Теперь в Москве запущен еще один важный сервис для определения коронавируса и пневмонии.

«Это компьютерное «зрение» — с помощью технологий искусственного интеллекта запускает экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус», — сообщил Собянин.

По словам главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения столицы Сергея Морозова, к новой функции имеют доступ врачи всех городских поликлиник. Подчеркивается, что точность расчетов, производимых искусственным интеллектом, превышает 90%. Обработка данных занимает меньше пяти минут и позволяет исключить ошибки.

Морозов пояснил, что время подготовки описания и передачи исследования занимает менее получаса. По его словам, за один день было проведено 3802 исследования.