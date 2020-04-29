Московским студентам-медикам заплатят свыше 100 тыс. рублей за борьбу с COVID-19

Москва, 29 апреля. Московские студенты-медики, которые будут работать в коронавирусных больницах, получат зарплату свыше 100 тысяч рублей. С таким предложением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас столичные больницы, которые были перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19, принимают студентов медицинских вузов на работу и для прохождения практики.

«По предложению мэра Москвы к работе в больницах могут приступить студенты-медики. <...> Ежемесячная заработная плата составит более 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Как пишет РИАМО, студентам предлагают несколько вариантов работы на выбор. Также учащихся столичных медицинских вузов пообещали обеспечить необходимыми средствами защиты и бесплатным питанием. Перед работой студенты должны будут пройти обучение на сайте непрерывного медицинского образования Минздрава РФ, передает НСН.

По данным на 29 апреля, в Москве насчитывается 50 646 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в столице выявили 2220 новых заразившихся, при этом выздоровели еще 480 пациентов.

Ранее главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в ближайшие дни ожидается перелом ситуации с коронавирусом в России, передает телеканал «360».