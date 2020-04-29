В Москве продлили действие спецпропусков до 4 мая

Москва, 29 апреля. Власти столицы заявили, что полученные ранее специальные разрешения на передвижение по Москве останутся действительными до 4 мая. Отмечается, что сервис для продления пропусков на период после 4 мая заработал уже сегодня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время во всех пропусках указана дата окончания действия: 30 апреля. Однако ранее действие ограничительных мер в Москве продлили до 11 мая из-за ситуации с коронавирусом. Ранее власти столицы заявили, что автоматически продлят пропуска для горожан для передвижений по городу на весь период нерабочих дней.

Напомним, что в Москве и области с 15 апреля для поездки на общественном или личном транспорте необходимо оформить специальный электронный пропуск. Без него передвигаться по Московской области и столице нельзя. Горожане должны строго соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома без крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России официально подтвердился 5841 случай заражения опасной коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны, 1830 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

С начали пандемии в РФ заразились опасной инфекцией 99399 человек в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов возросло до 10286.