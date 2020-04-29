В Москве за сутки выявили 2220 новых случаев коронавируса

Москва, 29 апреля. Коронавирус за стуки подтвердился еще у 2220 жителей Москвы. Общее число зараженных опасной инфекцией в столице достигло 50646. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что за сутки в столице успешно побороли коронавирус 480 пациентов. Общее число выздоровевших людей в Москве достигло 4610. По ее словам, ежедневный прирост выздоровевших пациентов составляет более 300 человек.

Всего за минувшие сутки в России официально подтвердился 5841 случай заражения опасной коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны, 1830 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, передает «Вечерняя Москва».

С начали пандемии в РФ заразились опасной инфекцией 99399 человек в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов возросло до 10286.

Напомним, что в Москве и области введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо выйти за лекарствами или продуктами. Кроме того, с 15 апреля введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.