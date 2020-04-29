В Москве планируют развернуть временные госпитали на 10 тысяч коек

Москва, 29 апреля. Для долечивания пациентов в столице развернут временные госпитали на 10 тысяч коек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Собянин отметил, что коечный фонд будет сформирован с учетом городских, федеральных, а также частных медицинских учреждений. Кроме того, власти столицы приняли решение, что пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, которые возводятся при основных медучреждениях, передает РИАМО.

«Кроме того, в настоящее время принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тысяч коек», — сообщил градоначальник.

Он подчеркнул, что власти будут задействовать госпитали отталкиваясь от динамики развития эпидемии коронавирусной инфекции. Список конкретных медицинских объектов будет уточнен после окончательной проработки.

Напомним, что режим самоизоляции для граждан всех возрастов продлен в столице до 11 мая. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо сходить в аптеку или за продуктами. Ограничительные меры введны для того, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, с 15 апреля введен пропускной режим для передвижения на транспорте.