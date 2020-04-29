В Москве за сутки выздоровели 480 человек с коронавирусом

Москва, 29 апреля. Коронавирус за сутки побороли 480 пациентов в Москве. Общее число выздоровевших в столице достигло 4610. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«В среднем ежедневный прирост выздоровевших пациентов составляет более 300 человек», — рассказала Ракова.

Заммэра выразила надежду, что положительная динамика ежедневного прироста выздоровевших людей будет продолжаться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собинин в своем блоге писал, что власти знают о том, что реальное число людей, которые заражены коронавирусом в столице больше, чем известно врачам. Он отметил, что некоторые пациенты переносят болезнь бессимптомно, а кто-то находится в начальной стадии заболевания. Кроме того, есть те, у кого коронавирус не подтвержден лабораторно, но у человека присутствуют все клинические признаки инфекции. Такие люди проходят курс лечения на дому или в больнице.

Напомним, что в Москве и области введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо выйти за лекарствами или продуктами. Кроме того, с 15 апреля введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.