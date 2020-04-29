В Москве выпадет около 15% от месячной нормы осадков в среду

Москва, 29 апреля. 15% от месячной нормы осадков выпадут в столице 29 апреля. Минувшей ночью выпало до 4 миллиметров осадков, еще 3 миллиметра ожидаются в течение дня в среду. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За день выпадет до трех миллиметров. При апрельской норме в 44 миллиметра — это около 15%», — заявила Позднякова.

По ее словам, дождь в столице прекратится в районе 14.00 среды. Она добавила, что ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого будут достигать скорости до 20 метров в секунду, передает РИАМО.

Воздух прогреется в столице до плюс 13 градусов, в Подмосковье столбики термометров будут фиксировать также до плюс 13 градусов.

Влажность воздуха в Московской области составит порядка 40%. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 736 миллиметров ртутного столба.