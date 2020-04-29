Москвич забрался по водосточной трубе в чужую квартиру и избил ее хозяина

Москва, 29 апреля. Житель Москвы забрался по водосточной трубе в чужую квартиру и напал на ее хозяина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 25 апреля. Как сообщают правоохранительные органы Москвы, 30-летний мужчина залез по водосточной трубе на третий этаж, разбил стекло и проник в чужую квартиру, где напала на ее 55-летнего жильца. На место прибыли полицейские, которые задержали подозреваемого.

Напомним, что 12 апреля произошла жестокая драка в квартире дома на Варшавском шоссе в Москве. Как сообщал источник в правоохранительных органах, там погиб мужчина.

Конфликт между двумя братьями 35 и 37 лет произошел утром 11 апреля. Младший брат взял топор и нанес родственнику несколько ударов. Когда тот упал, мужчина добил пострадавшего ножом.

После убийства мужчина осознал, что совершил преступление и позвонил в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, выясняются обстоятельства убийства.