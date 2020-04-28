Собянин сообщил об ужесточении закона о тишине в Москве

Москва, 28 апреля. Требования к соблюдению тишины в московских жилых домах серьезно ужесточены, на шумный ремонт останется не более 4 часов в будни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в обычное время закон о тишине допускает шумные ремонтные работы в жилых домах не более 8 часов в сутки — с 9​​​.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00, кроме воскресений и праздников.

«За последний месяц множество квартир превратились в офисы и учебные аудитории на «удаленке», в которых требуется поддерживать рабочую атмосферу и в дневные часы. Поэтому по просьбе москвичей требования к соблюдению тишины и покоя в жилых домах будут серьезно ужесточены», — отмечает Собянин.

Он подчеркнул, что в отличие от обычного времени, новые требования касаются и недавно построенных домов, где вопрос соблюдения тишины стоит особенно остро. Нововведения вступают в силу немедленно.

«Известия» сообщают, что Министерство юстиции РФ предложило расширить случаи применения административной ответственности для тех, кто нарушает спокойствие граждан в ночное время. В Минюсте подчеркивают, что новая формулировка закона позволит привлекать к ответственности не только соседей с громкой музыкой или ремонтом, но и владельцев лающих по ночам собак и автовладельцев с работающей сигнализацией.