Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Москва, 28 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до 11 мая. Жители города должны оставаться дома.

Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Собянин пояснил свое решение о продлении режима самоизоляции в столице.

«Количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом коронавирус, выросло до 17 тыс. человек. Сотни находятся в реанимации и на ИВЛ», — написал градоначальник в своем блоге.

Собянин отреагировал на просьбы москвичей о тишине и разрешил не более четырех часов шумных работ в будние дни. Это также касается новостроек. В ближайшие дни начнутся выплаты на детей безработным москвичам в размере 3000 рублей.

Детский отдых в школах Москвы приостановлен до 31 июля. Собянин пообещал, что при снижении заболеваемости коронавируса, ограничения будут значительно ослаблены.

Он призвал москвичей в майские праздники оставаться дома, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье родных.