Собянин считает, что режим самоизоляции в Москве нужно продолжать так же строго

Москва, 28 апреля. Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье нужно продолжать так же строго, как это было ранее, считает мэр столицы Сергей Собянин.

Во вторник градоначальник принял участие в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным и губернаторами по ситуации с распространением инфекции.

«Считаю, что в Москве и в московском регионе в обязательном порядке надо продолжать режим самоизоляции так же строго, как это было и до этого, исходя из той непростой ситуации, которая складывается», — сказал Собянин.

Мэр обратил внимание, что мнения специалистов по этому поводу расходятся. Но период нерабочих дней, которые Путин продлил до конца майских праздников, даст ответы на многие вопросы, считает Собянин.

«Мы поймем, в какой динамике развития этой болезни находимся мы, страна, и [сможем] более взвешено принять решение», — добавил он.

Режим самоизоляции в Москве ввели в конце марта из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. По примеру столицы на такие ограничительные меры пошли и другие субъекты РФ. Кроме того, мэр города ввел специальные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля их наличие стало обязательным.

По последним данным, в столице зафиксировано свыше 48 тысяч случаев заражения, около 4,1 тысячи пациентов выздоровели, 479 скончались. В целом, в России число заболевших превысило отметку в 93 тысячи человек.