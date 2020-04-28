Каждый пятый обследованный в Москве медик имеет иммунитет к коронавирусу

Москва, 28 апреля. Каждый пятый медик, обследованный в Москве на наличие антител к коронавирусу нового типа, имеет иммунитет. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным и губернаторами по ситуации с распространением инфекции.

«На сегодняшний день нашей отечественной тест-системой обследовано уже более 3,2 тысячи человек. И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют. Это иммунитет приобретенный», — сказала руководитель Роспотребнадзора.

Москва остается лидером среди регионов России по числу заболеваемости коронавирусной инфекцией. По последним данным, в столице зафиксировано свыше 48 тысяч случаев заражения, около 4,1 тысячи пациентов выздоровели, 479 скончались.

В Москве с 30 марта из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки действует режим самоизоляции. Примеру столицы последовали и другие российские регионы.

Мэр города Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве спецпропусков на период действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля их наличие стало обязательным.

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что поэтапный выход из режима ограничений в стране начнется с 12 мая.