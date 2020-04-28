Собянин объявил о начале тестирования на коронавирус с помощью анализа крови

Москва, 28 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с участием президента РФ Владимира Путина сообщил, что в столице начинают тестировать на коронавирус с помощью анализа крови.

С начала эпидемии коронавируса в России используют экспресс-системы для определения коронавируса. Сейчас развиваются и другие методы диагностики.

«Я надеюсь, что помимо ПЦР-лабораторий начинает развиваться иммунно-ферментный анализ, это на кровь», — прокомментировал градоначальник.

Собянин напомнил, что Минобороны РФ тестирует военнослужащих именно этим способом. Он выразил надежду, что такой вид анализов даст объективную картину заболеваемости в столице.

Москва и Московская область находятся на первых строчках в десятке регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом. С 15 апреля в регионе ввели систему цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. Столичные власти призывают горожан оставаться в самоизоляции.

Президент России Владимир Путин во время последнего обращения к россиянам сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Он поручил правительству разработать меры по выходу регионов из ограничений.