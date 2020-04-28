Более 20 тысяч пропусков отменили москвичам с коронавирусом и ОРВИ

Москва, 28 апреля. Жителям Москвы, у которых диагностировали коронавирус или обнаружили симптомы ОРВИ, аннулировали рабочие цифровые пропуска, говорится в сообщении на сайта мэра и правительства столицы.
Информация об аннулировании пропусков будет направлена на мобильный номер и электронную почту. На данный момент отменили почти 20 тысяч рабочих пропусков.
«В случае необходимости горожане с ОРВИ могут посещать врача, для этого оформляется разовый пропуск», — отмечается в сообщении.
Факты обращения к врачу будут проверяться, также аннулируются пропуска больных коронавирусом. Власти напоминают, что нарушение режима самоизоляции грозит штрафом в размере 4000 рублей.
Нарушителей отправят в медицинское учреждение, где они будут находиться до полного выздоровления. Напомним, что с 15 апреля в Москве ввели систему цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте.
Власти также обязали водителей такси проверять пропуска у пассажиров. В противном случае таксистов могут отключить от агрегаторов обработки заказа.
Ранее сообщалось, что в Москве оштрафовали водителя за езду без цифрового пропуска. Контролируют перемещения автомобилистов с помощью интеллектуальной городской системы.