Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 13 мая

Москва, 28 апреля. Режим самоизоляции в Москве продлен до 13 мая, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности в столице из-за распространения коронавируса.

«Запретить до 13 мая 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий», — сказано в документе.

Согласно указу, в городе приостанавливается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных и других мероприятий.

Режим самоизоляции действует в столице с 30 марта из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. С 15 апреля по указу градоначальника в столице введен пропускной режим.

Цифровой пропуск необходим москвичам для передвижения на любом виде личного и общественного транспорта, включая такси. Собянин ранее отметил, что после введения пропусков поток людей в Москве снизился более чем на 500 тысяч человек.

По данным оперштаба на 28 апреля, за сутки зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны, общее число выявленных заболевших достигло 93 558. Наибольшее число заболевших коронавирусом зарегистрировано в Москве – 48 426 случаев заражения. Число летальных случаев достигло 479, 4130 человек вылечились.