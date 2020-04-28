Главврач больницы в Подмосковье умер на рабочем месте

Москва, 28 апреля. Главный врач подмосковной Дрезненской городской больницы Валерий Терехин умер в возрасте 58 лет, сообщили в медучреждении.

В больнице пояснили, что смерть произошла из-за повышенной рабочей нагрузки. Терехин скончался вечером 27 апреля в медицинском учреждении.

«Это большая нагрузка на врачей, на главных врачей, в том число в связи с текущей ситуацией. Также имелись соматические заболевания», — рассказали в больнице.

Как передает ТВЦ, Терехин умер на рабочем месте. В понедельник он провел совещание, после чего вернулся в кабинет. Там же его нашел сын, который хотел отвезти Терехина домой.

Врачи пытались реанимировать главврача, но его не удалось спасти. В больнице подчеркнули, что у врача не подтвердился коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти скончалась первая пациентка с коронавирусом — медсестра Гатчинской межрайонной больницы.